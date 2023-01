The Voice Senior, l'urlo di Loredana Bertè sconvolge lo studio

Valentina Bertoli 21 gennaio 2023 a

Una puntata ad alta tensione, quella di venerdì 20 gennaio: a “The Voice Senior”, talent che accoglie gli over 60 per dare loro un palco e una possibilità, i giudici sgomitano per formare squadre vincenti. A scatenare il ciclone Loredana Bertè, però, è una voce proveniente dal pubblico. Dopo aver ascoltato la cover dell’ingegnere Paolo Emilio Piluso, la cantautrice lotta con tutte le forze per inserirlo nel suo team. Di fronte all’indecisione del concorrente, uno spettatore ha pensato di dargli man forte: “Vai con i Ricchi e Poveri”. Bertè è andata su tutte le furie: “Fatti i ca**i tuoi”.

Nervosismo ed eccitazione sono le coordinate delle nuove puntate di “The Voice Senior”. Il seguito programma di Rai 1 spopola: vola a quattro milioni di ascolti e vince la serata. Gli ingredienti del successo ? Ironia, comicità e passione. A dare colore alle peculiari esibizioni del venerdì sera ha contribuito un ingegnere, aspirante cantante. Paolo Emilio Piluso, calabrese doc, ha preparato per i giudici la cover del bellissimo brano di Mango, “Bella d’estate”.

L’accurata e convincente interpretazione del sessantunenne ha scatenato un putiferio. I giudici hanno cercato, infatti, di convincere il concorrente ad aggregarsi alla propria squadra. Non disposta a seppellire l’ascia di guerra, Loredana Bertè si è fatta notare per le accese reazioni. In particolar modo, quando uno spettatore ha suggerito a Paolo di scegliere i Ricchi e Poveri, la cantautrice dai capelli turchini non si è trattenuta e ha usato parole forti: “Fatti i ca**i tuoi”.

In studio è calato il silenzio e l’ingegnere, chiaramente in confusione, ha dovuto esprimere la propria preferenza: “Loredana è una mia conterranea, Gigi è un grande maestro, Clementino è simpaticissimo e i Ricchi e Poveri hanno voci straordinarie”. Poi il verdetto: “Scelgo i Ricchi e Poveri. Mi intriga il fatto di cantare con voi”. Delusa dalla scelta, Bertè si è rassegnata e ha concluso così la vicenda: “Mi sento tradita”.