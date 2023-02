GF Vip, Daniele Dal Moro sbotta: ”In ambulanza...”. Frase choc in confessionale

Francesco Fredella 14 febbraio 2023 a

a

a

Daniele Dal Moro è stanco. Non riesce più a sopportare le logiche di un reality troppo lungo, che sembra diventato una clausura. Il Gf vip va avanti da settembre. Nel corso dell'ultima puntata piovono critiche dopo il suo comportamento con Martina Nasoni. Alfonso lo interpella chiedendogli come mai avesse cambiato umore, ma Daniele dice - mentendo - di stare bene. Poi, nella notte, il confessionale di fuoco: “Poi in ambulanza ci torno io e non voi!”. E ancora: “Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima".

"Cosa c'entra". Zelensky a Sanremo, Pier Silvio Berlusconi sfida la Rai





Daniele è stanco. Stressato. Non sopporta più le logiche che sta vedendo all'interno della casa. "Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta ragazzi. Tanto sai perché io in questo mondo qui non volevo più metterci piede? Perché qui le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno”, conclude. E' pronto ad abbandonare il reality?