"Dopo il Gf Vip sono casto”. Rivelazione di Gianluca Costantino: da quanto non fa l'amore

Francesco Fredella 02 febbraio 2023

"Sono casto. Non faccio l'amore da tempo", tuona Gianluca Costantino a RTL 102.5 News. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del Gf vip: muscoloso, laureato, intellettuale. Modello. "Il mio cuore è libero, deve essere così", racconta. Dopo una parentesi con la Bruganelli per "I libri di Sonia", Gianluca si sta dedicando ad un nuovo business. "Ho creato una società per commercializzare un prodotto per smettere di fumare. Presto saprete", dice Gianluca Costantino - "Un ricercatore amico di vecchia data, dopo studi e ricerche, mi ha proposto di fare un salto in questo settore. Ed eccomi qui", svela.​ Ora Costantino vuole continuare nel mondo della tv. E non solo. “Sto studiando cinema, una delle mie grandi passioni insieme allo sport”, conclude.