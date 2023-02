I Depeche Mode accendono Sanremo, standing ovation per i super-ospiti

11 febbraio 2023 a

I Depeche Mode infiammano l'Ariston. Dopo tante polemiche legate alle uscite politiche ma anche alla qualità generale dei brani in gara, l'esibizione dei super-ospiti internazionali della serata finale del Festival di Sanremo mette tutti d'accordo. Standing ovation per la band inglese, campione dell’elettro-pop internazionale, che ha eseguito due brani: il nuovissimo ’Ghosts Again’ e lo storico ’Personal Jesus’ del 1989. ’Ghosts Again’ è il primo singolo del nuovo attesissimo album della band ’Memento Mori'. Il quindicesimo album in studio dei Depeche Mode, in uscita il 17 marzo 2023 per Columbia e Mute, il primo album della band ad essere pubblicato Dave Gahan e Martin Gore dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, avvenuta il 26 maggio scorso.

I Depeche Mode non hanno deluso le attese: i super ospiti internazionali più celebrati di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo hanno portato al teatro Ariston una performance di oltre 7 minuti, presentati da un emozionato Amadeus che ha ricordato i suoi anni da dj nelle radio negli anni '80, che hanno visto l'ascesa della band di Dave Gahan. "Il 12 luglio - ha sottolineato il direttore artistico ringraziandoli e congedandoli - suoneranno a Roma, allo stadio Olimpico, il 14 luglio a Milano, a San Siro, e il 16 luglio a Bologna, al Dall’Ara, e io me li vedrò tutti e tre".