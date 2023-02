Sanremo 2023, “patetico tentativo di estorsione”. Il Festival lascia la Rai? Voci impazzite

10 febbraio 2023 a

La Rai potrebbe perdere Sanremo in futuro. La voce è iniziata a rimbalzare in Liguria dopo un servizio di Striscia la Notizia ed è stata quindi confermata dallo stesso comune, che ha spiegato di avere ricevuto un’offerta per trasferire il Festival su un’altra rete televisiva. “La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento” le dichiarazioni di Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo, in merito alla proposta messa sul piatto da una cordata.

I rumors hanno fatto arrabbiare e non poco la tv di Stato, che, tramite Il Foglio, ha mandato un messaggio chiaro a tutti i protagonisti della vicenda: “È un patetico tentativo di estorsione”. In sostanza secondo il quotidiano il comune vorrebbe più soldi dalla Rai per la kermesse musicale. E vengono fatti i conti sull’indotto della manifestazione più seguita dagli italiani: “Il Festival della Rai porta nella cittadina e nelle aree limitrofe 41mila persone in 6 giorni. Circa 18 milioni di euro. 8,8 milioni per gli affitti, se paghi meno di duemila euro per una settimana sei fortunato, 2 milioni di euro per la ristorazione, 2 milioni di euro per lo shopping, oltre ai 5 milioni di euro netti che paga direttamente la Rai. In appena sei giorni”.