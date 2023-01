Achille Lauro, partono da Roma i concerti della tournée unplugged

20 gennaio 2023 a

a

a

Achille Lauro torna sui palchi dei teatri nazionali a gennaio e febbraio con "Achille Lauro Unplugged". Si tratta di 11 appuntamenti in teatro che tracciano il percorso di questo speciale viaggio in musica, che ha già registrato diversi sold out, in partenza dall’Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia di Roma (22, 26 gennaio e 17 febbraio) per poi toccare il Teatro degli Arcimboldi di Milano (24 e 25 gennaio e 14 febbraio), il Teatro Augusteo di Napoli (2 febbraio), il Teatro Team di Bari (3 febbraio), l’Europauditorium di Bologna (13 febbraio), il Teatro Colosseo di Torino (20 febbraio), il Teatro Verdi di Firenze (23 febbraio).

"Che sarà". Achille Lauro annuncia il nuovo singolo sui social. Cosa dice ai fan

«Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live - racconta Achille Lauro - Ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da 3 anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole».