Achille Lauro annuncia sui social il nuovo singolo "Che sarà"

Achille Lauro annuncia il suo nuovo singolo in uscita venerdì 25 novembre. Si intitola "Che sarà" e sembra proprio un dialogo tra il musicista e i suoi fan. Lauro ha pubblicato sui social un estratto del brano e qualche frase di accompagnamento. nel video il cantante appare bendato. "Ei, come ti chiami?/ Qual è la tua data di nascita / Dove sei nato / Che gruppo sanguigno / Sei felice? / Ti senti amato? / Pensi che ciò che desideri sia possibile? /Per quanto tempo sarai qui? / Perché siamo qui? / Hai paura di morire o vuoi vivere per sempre? / Dimmelo / A che cosa ti aggrappi per non andare giu? / Ti sei mai chiesto che sarà?"

Nei giorni scorsi Achille Lauro si è esibito anche al Museo dell’Ara Pacis a Roma. L'esibizione era stata confermata dal Campidoglio, sulla pagina Facebook di "Culture Roma". «Ci siamo! È quasi ora di Musei in musica! E per festeggiare il ritorno, dopo tre anni, di uno degli appuntamenti più attesi e più amati nella Capitale, quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa dell’ultimo minuto: Achille Lauro - avevano scritto - si esibirà in un esclusivo live set dal Museo dell’Ara Pacis».