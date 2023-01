C'è Posta Per Te, Annalisa dalla De Filippi chiude la busta a Nicola ma fuori... Un caso clamoroso

Valentina Bertoli 15 gennaio 2023 a

Una storia di tradimenti e di relazioni extraconiugali: a “C’è posta per te”, programma di punta di Canale 5, Nicola e Annalisa sconvolgono i telespettatori. Dopo tredici anni di matrimonio e due figli, lui la tradisce due volte e abbandona il nido familiare. Poi, pentito, contatta Maria De Filippi e tenta un ricongiungimento: “Ho venduto le fedi in un momento di rabbia. Le ho ricomprate, segno di un nuovo inizio”. La donna, calma e convinta, rifiuta la proposta e fa chiudere la temuta busta: “Non ti amo più”. La redazione del programma sorprende con un colpo di scena eclatante. Gli utenti social impazziscono: “Hai deluso tutti, te compresa”.

Persone comuni si raccontano e chiedono l’aiuto di Maria De Filippi per affrontare situazioni problematiche e guarire ferite profonde: è questo quello che succede a “C’è posta per te”, seguitissimo people show di Mediaset. Ieri sera, sabato 15 gennaio, una storia d’amore e di corna ha coinvolto i telespettatori. “Questo è il racconto di un matrimonio interrotto”: ha esordito la conduttrice. Dopo 13 anni di matrimonio, Nicola tradisce la moglie Annalisa, decide di abbandonare il nucleo familiare e di andare a vivere con un’altra donna. La relazione dura due anni, poi lui si pente e si rende conto di voler riagganciare i rapporti con la moglie, che invita in trasmissione sperando che lei possa perdonarlo: “Ho fatto l’errore più grande della mia vita”.

A divertire ed infastidire il pubblico è l’aneddoto delle fedi. Rassegnato ed arrabbiato, Nicola arriva a vendere gli anelli nuziali. In studio tenta il tutto per tutto: “Le ho ricomprate, segno del nostro amore e di un nuovo inizio”. Annalisa, pur dichiarando di voler mantenere un dialogo civile con il padre dei suoi figli, è inflessibile e, netta, dice: “Ne hai fatte tante. Tradisci perché ci sono problemi da affrontare?”. A nulla servono le scuse di Nicola che, arrampicandosi sugli specchi, supplica la moglie di riaccoglierlo. “Oggi sto in pace con me stessa. Non mi manca e non lo amo più”: chiosa la donna, acclamata dal pubblico soddisfatto.

A fine puntata, la redazione della trasmissione diffonde una comunicazione che manda in tilt gli utenti social. La coppia siciliana, infatti, dopo aver dimostrato di essere al capolinea, sorprende tutti tornando insieme. “Dopo qualche tempo dalla registrazione, Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito Nicola”, si legge nel post. Il commento della protagonista è sconcertante: “Dopo la registrazione lui non ha smesso mai di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. Ci stiamo dando un’altra possibilità”. I sostenitori della donna le puntano il dito contro: “Hai deluso tutti, ma soprattutto te stessa”.