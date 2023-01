C'è Posta Per Te, Giovanni non perdona mamma Adele. De Filippi sbotta, tutti a bocca aperta

Valentina Bertoli 15 gennaio 2023 a

a

a

Un inizio ad alta velocità. Con il campione Charles Leclerc la seconda puntata di “C’è posta per te”, celebre people show, parte in quinta. Tra racconti commoventi e faide familiari, sabato 14 gennaio, a catalizzare lo sguardo dei telespettatori di Canale 5 è la storia di un mancato rapporto tra madre e figlio. Adele, dopo aver perso ogni contatto con Giovanni, tenta un riavvicinamento. Lui, indispettito, non accetta la separazione dei suoi e rifiuta ogni ricongiungimento: “Non provo più niente”. Maria chiude la famosa busta ma non si trattiene e sbotta: “Lo sai che nel 1975 anche il Parlamento ha stabilito che si può divorziare?”. Gli utenti social insorgono contro il ragazzo. Arriva la notizia inaspettata: ecco cosa è successo.

Dopo essere stata segnalata all’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) perché nell'ultima puntata “taceva mentre si parlava delle violenze in una coppia”, Maria De Filippi è torna a dominare il sabato sera della Tv. “C’è posta per te”, il programma che ricuce gli strappi, raggiunge il 30.4% di share. Ad appassionare i fedelissimi telespettatori è la storia di una madre e di un figlio. Dopo aver preso la sofferta decisione di separarsi dal marito, oppressivo e maschilista, Adele non ha avuto più la possibilità di frequentare il figlio Giovanni, che presto ha negato ogni legame. “Aiutami ad essere ancora la tua mamma” chiede ripetutamente lei, in una valle di lacrime. “Servono i fatti. Non le voglio più bene, non mi fa effetto” dice lui, irremovibile.

La conduttrice prova allora a spiegare al ragazzo, con parole semplici, il dolore di una madre che è costretta a vivere senza il calore dell’amore del figlio: “Tua madre non lo merita e non ha colpe. Ti ha detto di no perché volevi che lei tornasse con papà. Doveva tornarci per fare che cosa? Magari era finito l'amore. Tu non sei papà. Siete due cose diverse. Mamma non lo amava più”. Giovanni, di tutto punto, ha condannato la scelta del divorzio e ha replicato: “No, una cosa è quando si è fidanzati, un’altra è quando si è sposati e si hanno dei figli”. Orgoglioso e probabilmente plagiato dal padre e dal suo sessismo, il ragazzo fa chiudere la busta e non accetta l’abbraccio della madre. Maria va su tutte le furie e sbotta: “Ma lo sai che nel 1975 il divorzio è diventato legale?”.

La storia impazza sui social dove gli utenti condannano l’atteggiamento di Giovanni: “Fare il duro nella vita non serve”. E ancora: “La mamma è una sola”. Poi il risvolto inatteso: dopo qualche minuto, infatti, il programma rende noto che Adele e il figlio si sono ritrovati. “Il momento più bello è tra le tue braccia” ha dichiarato lei. “Ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma” ha commentato lui.