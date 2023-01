Addio a Lisa Marie Presley. Stroncata da un infarto, come l'hanno trovata in casa

13 gennaio 2023 a

Addio alla figlia del re del rock 'n' roll. E' morta, all'età di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco, Lisa Marie Presley. Unica figlia di Elvis, esordì come cantante con l'album "To Whom It May Concern". La figlia del re del rock era stata sposata con la star del Pop, Micheal Jackson e l'attore Nicolas Cage.

Nel 2005 pubblicò il suo secondo CD, Now What, il nono più venduto dell'anno in America. Nell'ottobre del 2009 duetta a Londra insieme al cantante Richard Hawley nella canzone Weary.

Ad annunciare la morte di Lisa Marie Presley è stata la madre Priscilla: «È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto. "Chiediamo privacy mentre cerchiamo di affrontare questa profonda perdita".