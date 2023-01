Harry, l'intervista imbarazzante a The Late Show: "Deriso senza pietà"

10 gennaio 2023 a

"Deriso senza pietà". Il principe Harry continua la serie di interviste per pubblicizzare il libro biografico Spare ma non in tutti gli studi viene accolto con il sussiego che si aspetterebbe. Il duca di Sussex e marito di Meghan Markle è stato ospite di Stephen Colbert al "The Late Show" all'Ed Sullivan Theatre di Manhattan, programma cult di interviste. Il conduttore lo ha fatto cadere in un trappolone mediatico non da poco, come racconta il New York Post, facendogli bere shot di tequila con sale e limone mentre parlavano come se fosse in un bar.

Colbert "lo ha deriso senza pietà mentre prendeva in giro la loro intervista prima che andasse in onda", spiega il quotidiano newyorchese che ricorda come il comico americano su Twitter ha sbertucciato il prestigioso ospite per lanciare l'intervista che andrà in onda. Secondo chi era presente Harry "è stato visto farsi servire shot con sale e lime lunedì mentre registrava la sua intervista", riportano le cronache mentre spuntano alcune foto rubate che mostrano il reale in esilio armeggiare con sale e limone insieme al conduttore.

Il britannico Daily Mail ha riportato che Harry ha bevuto i drink dopo aver preso parte a un quiz su domande frivole come il suo panino preferito e l'app del telefono. Il Duca di Sussex è stato chiamato "la sua reale Harryness" e sbertucciato durante l'intervista. Dopo che Harry ha descritto il suo dolore, il presentatore ha ribattuto: "È straziante. Essere rifiutato dal fratello maggiore a scuola anche se il cappello magico li ha messi nella stessa casa. Cosa ne pensi? Tassorosso? Grifondoro?" .