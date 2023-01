Che c'è di nuovo, rissa con Wanna Marchi e Sgarbi show: ma gli ascolti...

13 gennaio 2023 a

Una sterzata clamorosa quella di Che c'è di nuovo, il programma di Ilaria d'Amico tornato in onda dopo le vacanze natalizie. Tra gli ospiti anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile ma gli ascolti non premiano, tutt'altro. Nella puntata di giovedì 12 gennaio si è parlato anche quando la televenditrice si è trovata in carcere con Rosa Bazzi, condannata insieme al marito Olindo Romano per la strage di Erba.

"Io sono convinta che sia innocente perché l'ho conosciuta bene e quando tu vivi con una persona per più di un anno, dalla mattina alla sera e dalla notte alla mattina... Io la difenderò a spada tratta per sempre", ha detto Marchi provocando la reazione del giornalista Stefano Zurlo. "Con tutto il rispetto Wanna ma sono affermazioni un po' pesantucce queste, questi hanno fatto una strage e hanno ammazzato anche un bambino....". La reazione di Marchi non si è fatta attendere: "Ho dettoquello che penso io, lei è sempre contro me mi sono anche rotta i cogl***i, ha capito bene? Quindi per favore si faccia un po' i ca**i suoi". "Sto cercando di rendere giustizia a chi non c'è più, io non ce l'ho con Wanna Marchi" ha ribattuto il giornalista attaccato poi da Nobile: "Tu hai fatto due libri su mia madre senza alcuna autorizzazione, sono 22 anni che fai soldi su Wanna Marchi. Hai chiamato il tuo libro Wanna Marchi, non potevi farlo". Insomma, lo studio è caldissimo con Vittorio Sgarbi che si prodiga in una imitazione dei gridi di Wanna Marchi.

Lo scontro però non ha portato benefici agli ascolti della trasmissione che riparte con i problemi di Auditel di sempre, anche a causa del ritorno in onda di competitor importanti come Piazzapulita e Dritto e rovescio. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato solo 420.000 spettatori pari al 2.5% di share.