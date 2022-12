Ilaria D'amico scoppia in lacrime. Le parole per la sorella a "La Confessione"

29 dicembre 2022

Una intervista emozionante quella alla giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico ospite di Peter Gomez nella puntata de "La Confessione" che andrà in onda il 30 dicembre alle 22:45 sul Nove. Tra i tanti temi toccati in puntata: la carriera, con i 24 anni trascorsi nel giornalismo sportivo di primo piano, il rapporto lavorativo e di amicizia con Gianluca Vialli, la relazione sentimentale con Gigi Buffon, ma ci sarà spazio anche per la politica e i retroscena dietro la sua intervista scoop al leader libico Gheddafi nel 2006.



D'Amico poi si è commossa parlando della sorella Catia morta il 5 settembre 2020, a 59 anni, per un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio del 2019. "Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso... Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei", ha deetto la giornalista con gli occhi lucidi.



In precedenza a Verissimo, su Canale 5, D'Amico aveva parlato della sorella: "Era il mio punto di riferimento su tante cose, era la base a cui tornare sempre. Alla fine ci siamo scambiate le forze reciproche. La sua ironia, la sua capacità di sperare fino in fondo, questo ci ha insegnato. Avrei dato parte di me, gli organi…" aveva detto a Silvia Toffanin.