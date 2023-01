Elisa Isoardi: "Non cerco l'amore a tutti i costi ma...", cosa svela a Gente

Francesco Fredella 12 gennaio 2023 a

Da sempre in tv. Prima in Rai e poi a Mediaset (dove ha partecipato all'Isola dei famosi). Adesso si racconta al settimanale Gente, in edicola da venerdì 13 gennaio, in occasione del suoi primi 40 anni compiuti il 27 dicembre. "È come se avessi fatto un balzo e mi trovassi su un punto più alto, dal quale posso vedere bene la vita vissuta finora", dice. "È una posizione di privilegio che mi permette di proiettare lo sguardo in avanti. Per crescere, migliorare e proseguire il mio cammino con slancio, senza fermarmi. È un’età importante e ammetto che vedere quel quattro mi fa un certo effetto. Ma se mi proponessero di tornare indietro, magari a vent’anni, direi senza esitazioni “no, grazie”.

La sua è una vita sempre sulla cresta dell'onda. "A vent’anni ero piena di sogni e ambizioni, mi buttavo nelle cose alle quali credevo con slancio misto a sana incoscienza. Volevo essere ma non potevo essere, perché ero troppo giovane e acerba di esperienze. Ero arrivata a Roma dalle montagne piemontesi alla conquista di qualcosa che nemmeno sapevo. Ora ho capito che la grande conquista fatta in questi anni sono stata io". Poi aggiunge: "Oggi sento di avere più consapevolezza, più solidità e, forte dell’esperienza maturata nel lavoro, penso di avere acquisito credibilità".

La sua vita sentimentale? Dopo la fine della storia con Matteo Salvini è single. "Sono single, serena e vivo bene questa dimensione. Ora sono animata dalla passione per il lavoro, che ho ripreso con gioia dopo un paio di anni di stop ed è fondamentale per il mio equilibrio. Non cerco l’amore a tutti i costi, ma se dovessi fare un incontro positivo, di quelli che fanno battere il cuore, allora potrei scardinare la “singletudine”". E di un figlio: "Arrivata a questa età me lo sono sentita chiedere molte volte. Ho sempre pensato che i figli non devono capitare per caso, non si devono fare per appagare il proprio egoismo. Serve un senso d’amore, di prospettiva e di famiglia. Mettere al mondo un figlio è una scelta di puro altruismo, devi dargli calore ed equilibrio. E questo equilibrio dovrebbe essere garantito dalla somma di due persone innamorate".