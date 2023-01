An intimate night, lo show di Elisa lascia di stucco i telespettatori

Valentina Bertoli 06 gennaio 2023 a

Se si potesse ripensare a chi inserire tra le dodici divinità dell’Olimpo, Elisa Toffoli guadagnerebbe un posto senza sgomitare. Eterea, poliedrica e raffinata, la cantautrice polistrumentista concede una performance impeccabile di 2 ore e si conferma una delle migliori artiste del nostro Paese. Un concerto-evento di nicchia: la cantante di Monfalcone e il produttore Dardust, riprendendo i temi della tournée teatrale, con “An intimate night” seducono i telespettatori dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Colore, magia e tanti ospiti hanno acceso la serata di Rai2 giovedì 5 gennaio. I social impazzano: “Unica, non sei umana!”. Dopo un tour sold-out nei teatri italiani e lo stop ai concerti per problemi di salute (“Soffro di vertigine parossistica posizionale”), Elisa torna a splendere e lo fa senza fatica alcuna. In compagnia del produttore e pianista Dario Faini (in arte Dardust), la cantautrice regala a Rai2 una serata da brividi. Con ritmo serrato i due artisti hanno proposto una scaletta di brani diventati dei veri e propri must. A immergersi nel flusso di un sound cristallino sono stati tantissimi ospiti di grande calibro: da Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi a Emma, da Mahmood a Brunori Sas.

Interessante è stata la partecipazione dell’attore e regista Edoardo Leo: un monologo emozionante e di gusto sulle piccole cose belle della vita ha catturato gli occhi dei presenti. Canzoni di nuova sperimentazione e classici cavalli di battaglia si sono alternati per infiammare il pubblico prima e i telespettatori poi. Accessibile a chi era a casa a godersi le festività natalizie, lo spettacolo è frutto di una formula vincente. Gli utenti social acclamano la regina della musica italiana e non solo: “Categoria sovrumana, commovente” o “Un regalo incredibile, immensa come nessun’altra”. La serata ha contribuito alla raccolta fondi per Music for the Planet, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente a cui Elisa è legata per i suoi tour. Durante il concerto tutti gli artisti si sono uniti nell'obiettivo comune di piantare alberi in diverse aree urbane italiane e contrastare la crisi climatica. Sulla scia del trionfo, Elisa è approdata in tv e ha fatto bene. In molti ringraziano la Rai per questo progetto di svecchiamento e di inclusione della musica e dell’arte nei palinsesti. La voce riconoscibile dell’artista triestina ha aperto la strada alla stagione della canzone, la stagione sanremese.