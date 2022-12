Zona Bianca fa cifra tonda: festa per la 100ª puntata

27 dicembre 2022 a

Mai fermi. Anche durante la Pandemia, durante il Covid - che ha cambiato tutti i programmi tv - sempre in diretta tra attualità e scoop. Poi la guerra in Ucraina e le elezioni. Insomma, Zona Bianca, il programma di approfondimento e attualità di Rete 4, ha attraversato l'Italia sempre all'insegna dell'informazione. Ora quel format festeggia 100 puntate. Un successo di Giuseppe Brindisi, uno dei conduttori più eleganti e pacati di sempre. Tra le firme del programma c’è Ivan Roncalli, giovane autore storico di Pomeriggio5 e di altri programmi di successo del Biscione (tra questi Domenica Live e Grande Fratello). Una gola profonda dice che è molto richiesto negli ambienti televisivi. Intanto, sembra da rumors che ai piani alti di Cologno Monzese si stiano preparando i festeggiamenti per la centesima puntata. Che cadrà stasera.