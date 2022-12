Sanremo Giovani 2022, a trionfare è il look di Elodie: pazzesca e sorprendente

Alice Antico 17 dicembre 2022 a

Sta per tornare una nuova edizione dell'evento televisivo più atteso dell'anno nel nostro paese: il Festival di Sanremo. Dopo aver scoperto i nomi dei Big e di alcuni co-conduttori, prima tra tutti Chiara Ferragni, ieri è stato il momento delle "nuove proposte". Al Casinò di Sanremo si è infatti tenuta, ieri sera in prima serata, la finale di “Sanremo Giovani 2022”, in occasione della quale sono stati rivelati i 6 giovani talenti che gareggeranno nella gara ufficiale del prossimo febbraio. Alla serata hanno preso parte anche i Big, ai quali è stata data la possibilità di rivelare il nome del brano che lanceranno durante la competizione. In apertura di puntata, come ha annunciato durante il Tg 1, Amadeus, insieme a Gianni Morandi, ha ricordato che la serata sarebbe stata dedicata a Sinisa Mihajlovic, scomparso proprio nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre, dopo aver combattuto a lungo con la leucemia. Amadeus ha così mostrato il filmato della partecipazione dell’ex calciatore al Festival 2021, quando duettò con Zlatan Ibrahimovic.

Primo ospite della serata è stato Ultimo, tra gli artisti più attesi. Il giovane ha dichiarato di essere molto emozionato e poi ha dato spazio alla canzone con cui gareggerà al Festival: “Alba“. Subito dopo aver svelato il titolo, sui social c’è stato un ‘delirio’ di commenti. C'è chi ritiene che Ultimo abbia spesso un atteggiamento “supponente”, chi lo reputa “sopravvalutato” ma anche chi, a far da contraltare alle critiche, lo sostiene con tanta trepidazione. Tra i big più attesi, poi, non poteva che esserci Elodie: il suo inedito di intitola “Due” e, a giudicare dal suo stile, la nuova esperienza sanremese sarà all'insegna del rock. La cantante infatti, ieri sera, ha lasciato spazio a un outfit dark e grintoso, puntando su uno stile rock con un sensuale look total black. Si è affidata all'audacia di Donatella Versace, stilista che la considera una vera e propria musa e che questa volta ha esaltato la sua silhouette con un completo in pieno stile biker. La cantante ha infatti abbinato un top nero con un grosso taglio cut-out sul seno a un paio di pantaloni di pelle, un modello a vita bassa e a zampa d'elefante con frange sui fianchi e zip silver sugli orli. A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione dei décolleté neri, mentre per quanto riguarda i gioielli ha puntato su qualcosa di minimal, ovvero dei micro cerchietti scintillanti.

Per quanto riguarda l’hairstyle, Elodie ha sfoggiato un long bob nerissimo portato con la fila centrale e con un adorabile effetto bagnato. La nuova esperienza sanremese di Elodie sarà all'insegna dello stile dark e rock? La risposta è si. Anche perché, oltre ad Elodie, tanti (quasi tutti) sono stati i Big di ieri sera che hanno presentato outfit total black con qualche sfumatura di rock e, in alternativa, con dettagli eleganti e chic, ma sempre in palette ‘dark’.