Sanremo 2023, il figlio di Giorgia: "Non tifo per te". La reazione della cantante

“Mi scrive mio padre: ‘Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite?’. A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. So' soddisfazioni”. Così la cantante ha esordito su Twitter. Questo è accaduto dopo il seguitissimo annuncio di Amadeus riguardo i Big ufficiali in gara a Sanremo 2023; ecco che il suddetto annuncio è stato accolto da una pioggia di commenti sui social, tra cui appunto quello di Giorgia, che ha ironicamente riportato su “Twitter” le osservazioni dei parenti al suo ritorno al festival.



a seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito

sò soddisfazioni ‍♀️@SanremoRai #Sanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

La cantante non è stata quindi l’unica a celebrare il momento con una reazione divertente. Claudia Lagona, in arte Levante, ha filmato il momento dell'annuncio di Amadeus. In fibrillazione sul divano di casa, il video su Instagram riprende la sua ansia per essere stata chiamata per penultima su 22 nomi, con tanto di pausa del conduttore dopo i primi 11. “Ma sei pazzo che mi metti per penultima!? Mi sta venendo un infarto!”. Ma non finisce qui, perché anche gli Articolo 31 hanno lasciato tutti a bocca aperta con una grande Reunion. J-Ax per l’occasione ha archiviato tutti i suoi post su Instagram, postando il video di una canzone per celebrare il ritorno del gruppo, spiegandolo a modo suo. L’artista ha anche aggiunto “Articolo 31” alla descrizione della sua pagina, e la caption del video recita: “Ah…e stiamo facendo l’album”. Grande ritorno anche dei Cugini di Campagna, che in perfetto stile social taggano il “Fantasanremo” nella foto di annuncio della presenza all’Ariston, e di Paola e Chiara, che scelgono di commentarla con una foto insieme e la didascalia “Festival”, in omaggio all’omonimo tormentone estivo del 2002, loro grande successo.

Lazza, nel frattempo, ricondivide il tweet di Giorgia sulle preferenze del figlio e Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, scrive su Instagram: La mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito”. Altro nome controverso è quello di Gianluca Grignani, il cui ritorno all’Ariston ha suscitato l’ironia social da parte di coloro che hanno ricordato la sua esibizione a Sanremo l’anno scorso con Irama.