Vespa da Fiorello, cosa lo costringe a fare con i Jalisse. E la faccia diventa un caso

Giada Oricchio 14 dicembre 2022 a

a

a

Fiorello è tornato in tv con l’edicola di "VivaRai2": la rassegna stampa più improbabile e divertente d’Italia. Gli ascolti lo premiano e i vip fanno a gara per un’incursione mattutina. Non è voluto mancare all’appuntamento nemmeno Bruno Vespa che suo malgrado è diventato un meme virale sui social.

Il conduttore di “Porta a Porta” ha presentato il suo ultimo libro, ma si è ritrovato inaspettatamente a reggere l’ombrello ai Jalisse, il duo che vinse il Festival di Sanremo nel 1997 per poi rimanere fuori dalla lista dei big per 26 anni di fila.

Ebbene, la faccia “attapirata” di Vespa mentre copre dalla pioggia i Jalisse, intenti a cantare, è una delle foto più esilaranti e involontariamente comiche degli ultimi tempi: coppola in testa, sguardo saettante, bocca serrata e ombrello rosso in mano. Gli utenti social si sono scatenati: “Espressione contrita da ombrellina”, “Cosa non si fa per promuovere un libro?”, “Avevo riconosciuto loro e non lui”, “Un reperto eccezionale”, “C’è chi ha zoomato e chi mente”.