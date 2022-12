Festival di Sanremo, chi sono i sei giovani che andranno al Teatro Ariston

17 dicembre 2022 a

Il Festival di Sanremo scalda i motori e prende ufficialmente il via, come ormai è tradizione, con la finale dei Giovani. Così il cast dei concorrenti della 73esima edizione è completo: dalla serata al Teatro del Casinò di Sanremo sono arrivati gli ultimi 6 artisti in gara che si uniscono ai 22 Big già annunciati da Amadeus. Sono Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will e Olly.

A vincere la serata è gIANMARIA con "La città che odi" ma i vincitori sono tutti e 6 che avranno la possibilità di confrontarsi da Big al Festival. La serata comincia con un omaggio a Sinisa Mihajlovic. «Non era questo l’inizio che avevamo pensato, ma è una giornata triste per la scomparsa di un grande amico, una grande persona, un grande calciatore e un grande allenatore. E quindi volevamo iniziare dedicando questa puntata a Sinisa. Siamo vicini alla famiglia», dice il direttore artistico con accanto a sé Gianni Morandi. «Oggi - aggiunge Morandi - siamo qui nel luogo della musica con tutti questi giovani che aspirano a entrare in questo mondo e ad apprendere questa notizia mi son sentito male. Ci siamo sentiti recentemente, e pensavo che ce l’avrebbe fatta anche questa volta». Va in onda una clip da Sanremo 2021 con lo stesso Mihajlovic che canta con Fiorello e Ibrahimovic "Io vagabondo" dei Nomadi. «Hanno riempito quel palco nonostante il Festival difficile con la platea vuota per il covid, e vogliamo ricordarlo così, era un uomo forte ma soprattutto di una simpatia pazzesca», conclude Amadeus.

«Quest’anno i superospiti sono in gara», ribadisce il conduttore cominciando subito a presentare i primi Big, Ultimo, Tananai e Madame, che rivelano i loro titoli per l’Ariston. Comincia la gara dei Giovani, a rompere il ghiaccio è proprio gIANMARIA. Dopo di lui tocca a Noor, una delle due ragazze in gara, con la romantica "Tua Amelie". Sul palco passano altri Big, Giorgia, Mr. Rain, Elodie, Grignani. Riparte la gara con Will con ’Le cose più importantì e Olly con "L’anima balla". Tornano i Big, Mengoni che sottolinea l’emozione «fortissima», poi l’attesissima Anna Oxa («Alla 14esima partecipazione, più di Pippo Baudo», scherza Amadeus), Lazza, il più amato dal pubblico più giovane, Mara Sattei, che sarà all’Ariston con un brano ("Duemilaminuti") scritto per lei da Damiano dei Maneskin. La serata prosegue con la gara: tocca a Maninni con "Mille Porte", seguito dai Colla Zio con "Asfalto" e Fiat 131 con "Pupille".

Nuovo passaggio dei Big con i Modà, il ritorno di Paola e Chiara, Colapesce e Dimartino, Leo Gassmann che porterà all’Ariston una canzone scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, "Terzo cuore". Seguono in gara Mida con "Maldite", Shari con "Sotto Voce" e Giuse The Lizia con "Sincera". Tra i Big è il momento degli Articolo 31, tornati insieme per il Festival, poi Ariete, Levante e i Cugini di Campagna, anche loro, come J-Ax e Dj Jad, che saranno esordienti sul palco dell’Ariston. Ultimi 2 giovani in gara sono il duo Romeo e Drill con "Giorno di scuola" e Sethu con "Sottoterra". Infine gli ultimi tre Big, LDA, Rosa Chemical e Coma_Cose. Tutti, giovani e Big, non hanno mancato di sottolineare l’emozione che si prova a Sanremo. E questa era solo una sorta di "prova generale": a febbraio, all’Ariston, sarà tutta un’altra storia.