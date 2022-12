Alessandro Egger, un futuro da conduttore: cosa farò dopo Ballando con le stelle

Francesco Fredella 14 dicembre 2022 a

Prima la moda. Poi il cinema. E alla fine arriva pure la tv, in pompa magna con "Ballando con le stelle": Alessandro Egger, bambino prodigio molti anni fa quando il suo volto finì su una campagna pubblicitaria molto forte, sta per approdare nel mondo della tv. Stavolta non come concorrente, ma come conduttore. E' lui stesso a sganciare la bomba in radiovisione su RTL 102.5 News.

"Dopo Ballando con le stelle farò il conduttore in tv", dice il concorrente di Milly Carlucci - che si appresta alla finalissima del 23 dicembre. "Ho avuto dei contatti e a questo punto - non posso ancora dirvi dove e quando - lascerò Milano (capitale della moda) per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione". In passato ha fatto il modello, ma anche l'attore in molte serie tv. Ultimo lavoro: House of Gucci, una piccola parte che però porta nel cuore visto che in quel film ha recitato come protagonista Lady Gaga. Adesso più che mai Egger è carico a pallettoni: la finalissima di Ballando - che vuole vincere a tutti i costi - poi la televisione. Che lo aspetta a braccia aperte.