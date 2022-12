La7, perché Dimartedì non va in onda e al posto di Floris c'è John Travolta

13 dicembre 2022 a

Martedì 13 dicembre molti telespettatori sono rimasti sorpresi dell'assenza del talk show condotto da Giovanni Floris, su La7. Al posto di Dimartedì, dopo Otto e mezzo, è andato in onda il film La figlia del generale, con John Travolta. A confondere un po' i telespettatori anche una frase di Andrea Scanzi nel talk condotto da Lilli Gruber, che nelle sue argomentazioni aveva tagliato corto su un tema per non far sforare la trasmissione a danno di quella di Floris... Ma perché Dimartedì non va in onda, mentre ad esempio i competitor Cartabianca su Rai3 e Zona Biancaa su Rete 4 sono regolarmente sulle loro reti?

Nessuna cancellazione, il programma di Floris si è fermato per le festività natalizie e tornerà in onda a gennaio su La7 come annunciato nell'ultimo tweet, risalente a sette giorni fa: "Grazie agli oltre 1 milione e 313mila spettatori, che sono stati con noi durante l'ultima puntata di stagione, #dimartedi ha raggiunto il 7,95% di share! Vi aspettiamo a gennaio! Alé!".