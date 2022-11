Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme sul red carpet del Globe Soccer Awards 2022 a Dubai

17 novembre 2022 a

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e fanno coppia fissa anche nelle uscite ufficiali in cui è impegnato l’ex calciatore e capitano della Roma. Lo storico numero 10 giallorosso è presente a Dubai per la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, con il ruolo di ambasciatore della Lega di Serie A. Elegantissimi i due hanno sfilato sul red carpet che porta poi alla sala dove si tiene l’evento.

“Incontrare personaggi di questo spessore, ex giocatori ed allenatori, è - ha detto Totti a Sky - sempre un piacere, anche perché sono sempre stati avversari in campo”. La bandiera romanista si è espressa anche sul mondiale in Qatar e sul momento della Roma di José Mourinho: “Vedere un Mondiale senza Italia è come andare a Roma e non vedere il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è negativo. Ma purtroppo sono cose che capitano nel calcio, vanno prese nel verso giusto. Vedremo un Mondiale diverso. Le favorite sono sempre le solite Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Germania, ma non una in particolare. Può succedere di tutto, giocando a novembre-dicembre è diverso perché non sai come arrivi diversamente. Spero che la Roma possa risalire e ritornare ai vertici dove l'abbiamo sempre lasciata, sperando che l'obiettivo principale quest'anno sarà arrivare tra le prime quattro, ritornare in Champions League perché - ha concluso Totti - è quello il palcoscenico che merita”.