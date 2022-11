Rai, mannaia su Che c'è di nuovo. Che fine fa il programma di Ilaria D'Amico

12 novembre 2022 a

a

a

"Che c'è di nuovo"? Che va in seconda serata. Il programma di Ilaria D'Amico su Rai 2 paga i bassi ascolti, soprattutto quelll’1,7% di share realizzato nella terza puntata del talk show, pari ad appena 262 mila spettatori: davvero pochi per la prima serata del servizio pubblico. E così dopo la pausa imposta per la trasmissione delle Atp Finals di tennis "Che c’è di nuovo" tornerà in onda, ma in un'altra collocazione, meno prestigiosa.

Terremoto Rai, chi arriva al posto di Fuortes. I nomi per Tg1 e Tg2

La pausa dovuta al torneo di tennis dovrebbe essere usata dalla Rai per apportare "interventi strutturali al programma che sarebbero avvantaggiati dai quattordici giorni di tempo a disposizione", riporta Tv Blog. Come anticipato, la misura decisa da viale Mazzini sarebbe il trasloco del talk show "in seconda serata, sempre al giovedì". Stessa manovra messa in atto nella primavera del 2021 ad Anni 20, lanciato in prime time per poi essere mestamente ricollocato alle oltre piccole.

"Ritira l'ambasciatore? Vi mandiamo..." Fiorello scatenato, svergogna Macron

Il programma di D'Amico non viene cancellato per una questione "di investimenti e coinvolgimento di società esterne" tanto che a oggi è esclusa l’interruzione del progetto, si legge nel retroscena. Nell'ultima puntata la conduttrice aveva detto ai telespettatori: “Noi ci ritroveremo alle 21,25, circa”. Si verificherebbe solo la prima parte dell'annuncio, dunque. "Che c'è di nuovo" tornerà in onda, ma non in prime time. Inoltre il programma dovrebbe essere anche ridotto nella durata.

Bruno Vespa inchioda Macron: ecco i dati che sbugiardano la Francia

Tra i motivi del flop, la scelta "autolesionista" del giovedì, serata presidiata da programmi con un seguito consolidato come Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 e Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4, aggravata dal ritardo del debutto rispetto ai competitor. Secondo il Corriere della serata, però, in Rai "non si esclude che il programma possa essere chiuso prima della pausa natalizia".