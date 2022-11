Scontro tra donne in Rai: Francesca Fagnani "sfrattata" dal giovedì, veleni su Ilaria D'Amico

Il tweet della compagna di Enrico Mentana e gli "sforamenti" di "Che c'è di nuovo". Aria di bufera a viale Mazzini

Eva contro Eva in Rai. Oggetto del contendere la trasmissione "Belve" condotta da Francesca Fagnani, che ha rinunciato alla puntata del giovedì. Il motivo? A causa del prolungarsi oltre il previsto del talk di Ilaria D'Amico "Che c'è di nuovo", "Belve" finiva puntualmente con l'andare in onda oltre la mezzanotte, mentre il palinsesto lo prevedeva alle 23.45.

E' stata la stessa Fagnani a spiegare i motivi della cancellazione su Twitter: "È una sperimentazione, ci sta, con dei punti di fragilità (gli orari sempre diversi di partenza!) … ma intanto da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti".

Un tweet che, pur non citando espressamente Ilaria D'Amico, tradisce un po' di nervosismo quando si cita il "rispetto" del lavoro di tutti. Peraltro, il talk dell'ex giornalista Sky non sta raggiungendo i risultati desiderati. E ora questo attacco "interno" mette la posizione di D'Amico ancora più in bilico.