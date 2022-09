I Maneskin presentano il nuovo singolo. The Loneliest arriva il 7 ottobre

24 settembre 2022 a

Dopo gli ultimi mesi passati in giro per il mondo, i Maneskin tornano alla carica con un nuovo singolo. Lo annunciano sui social con un post molto poetico e che lascia molto spazio all'immaginazione.

Il rumore di un temporale in sottofondo, una lettera scritta a mano su una pagina bagnata dalla pioggia, la firma "Maneskin" in fondo. Con questo teaser, pubblicato sui loro profili social, i Maneskin hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo, dal titolo "The Loneliest". Il nuovo brano uscirà il prossimo 7 ottobre.