Giacca e cravatta: Barbara d'Urso conquista tutti con un look da capogiro

Francesco Fredella 21 ottobre 2022 a

a

a

Ancora una volta stupisce tutti (ovviamente in positivo). Barbara d'Urso, stavolta, sfoggia un look da capogiro durante il suo inossidabile Pomeriggio5. Giacca e cravatta: un outfit del tutto inaspettato. Lei, che tutti chiamano la regina di Cologno Monzese per gli ascolti sempre alti, ama interagire con il suo pubblico non solo durante Pomeriggio5, ma anche nel corso della giornata attraverso i social. Il popolo della Rete apprezza tanto questo suo look.

Salta il bottone del vestito. Come rimane Belen in diretta



L'outfit di Carmelita nazionale è composto da un dettaglio che raramente indossa: la cravatta. Prima della diretta, però, pubblica un video con la sua stilista, Francesca Schiavon, mentre mette a posto gli ultimi tocchi del look. Poi lancia l’hashtag #tendenzacravatta.

La vip prega Signorini per entrare al GF Vip: “Mi merito la Casa!”





Un outfit quasi low profile visto che in onda la conduttrice segue i funerali di Franco Gatti, lo storico cantante de "I ricchi e poveri", scomparso di recente. Quella di Barbara D'Urso è una vera e propria scelta che mette tutti d'accordo. Per la conduttrice di Canale5 arriva un altro bel momento professionale: gli ascolti di Pomeriggio 5 sono sempre in crescita e lei potrebbe tornare a condurre un programma in prima serata sulla Rete ammiraglia Mediaset. Questa è la voce che circola da tempo, ma la diretta interessata non smentisce e non conferma. Silenzio assoluto al momento. Però, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi le ha fatto un vero e proprio endorsement. Questo fa capire tante cose: molto presto Barbarella potrebbe tornare alla sua amata prima serata (senza lasciare Pomeriggio5).