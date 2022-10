Scherzi a parte, Barbara D'Urso perde la testa: valanga di insulti prima della verità

Francesco Fredella 17 ottobre 2022 a

a

a

Siparietto simpatico a Scherzi a parte, dove arriva la regina del pomeriggio Mediaset: Barbara d'Urso. Stavolta deve fare i conti con uno scherzo molto simpatico, che mette a nudo il suo lato più verace e umano. La conduttrice di Pomeriggio5 viene invitata dalla produzione del programma, convinta di dover essere intervistata dalla BBC, da una giornalista britannica esperta di famiglia reale inglese. L'intervista viene realizzata intorno alle 21. Ma Scherzi a parte mette alla prova Barbara d’Urso con la conoscenza della lingua inglese. Però, questa “giornalista” va avanti con temi sempre più complessi e soprattutto antipatici. La d'urso mantiene la calma e poi sbrocca. “Mi sono rotta il c…”, dice.

"Non sei tu a dovermelo insegnare". Mughini sbotta contro Selvaggia, rissa a Ballando

“Mi sta sul c….chi tratta così le persone, ti saluto, bellina con i capelli. Togliete dai co…..sta pazza? Ciccia, vieni in Italia a lavorare vah!”. Che figura, ma d’altra parte chi sarebbe riuscito a mantenere la calma?, continua, E, poi, quando scopre che si tratta di "Scherzi a Parte" scoppia a ridere. A questo punto arriva in studio ed è vittima, come tutti gli ospiti, di una serie di scherzi: il vapore ghiacciato. La d'Urso dice ad Enrico Papi: "Vuoi che tolga i pantaloni? Basta con questa roba ghiacciata sulle chiappe, che sono sode senza intervento chirurgico". La d'Urso, infatti, è una delle donne più sexy del mondo della tv. Merito della genetica, ma anche dei sacrifici: lavora e fa tanto sport, oltre a mangiare sano.