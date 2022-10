Maneskin a Che Tempo Che Fa, l'annuncio bomba sul tour

17 ottobre 2022 a

"Nel 2023 suoneremo a Roma e a Milano". I Maneskin tornano da Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", domenica 16 ottobre e rivelano la grande novità riguardo il tour imminente: “Facciamo i nostri primi stadi! Quello della Roma e quello dell’Inter!”.

La rock band ha aggiunto due nuove date al tour mondiale che partirà il 31 ottobre e la "prima volta" negli stadi: il 24 luglio 2023 a San Siro e qualche giorno prima a Roma, il 20 luglio, all'Olimpico. Nel corso dell'intervista con il conduttore hanno rivelato che "ultimamente le cose vanno ad una velocità tale che è difficile rendersene conto, però quando sali su palchi come il Rock in Rio, Coachella... ti rendi conto di quello che stai facendo". La bassista Victoria ha anche raccontato come si è formato il gruppo: "Io, Thomas e Damiano eravamo insieme alle medie. Già allora suonavamo insieme ma facevamo schifo. Ethan invece lo abbiamo conosciuto su Facebook".