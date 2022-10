Queen, spunta la canzone inedita con la voce di Freddie Mercury

13 ottobre 2022 a

È spuntata una nuova canzone della rock band britannica, Queen, con la voce del leggendario frontman Freddie Mercury, una canzone rimasta inedita per 34 anni e che il 18 novembre sarà pubblicata come singolo nell’ambito di un progetto commemorativo. "Face it Alone" risale alle fasi di registrazione dell’album "The Miracle" nel 1988, il 13esimo album in studio, ma fu scartata. Toccante, quasi struggente, la canzone è stata ritrovata nell’archivio dei Queen.

«Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie che era andata persa. Ed è fantastica», ha raccontato Roger Taylor, il batterista del gruppo. "The Miracle" fu pubblicato nel 1989. Due anni prima, a Mercury era stato diagnosticato l’HIV: morì 2 anni più tardi, nel 1991, a 45 anni. "Face It Alone" farà parte di un cofanetto, "The Miracle Collector’s Edition". Ci saranno 6 brani inediti e scambi di conversazioni tra i membri della band che registravano tra Londra e Montreux, scambi in cui discutono del processo creativo o fanno battute. Non è la prima volta che spuntano brani inediti dei Queen: l’album "Queen Forever", pubblicato nel 2014, ne conteneva tre: "Let Me In Your Heart Again", "Love Kills" e "There Must Be More To Life Than This".