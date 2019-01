Ai Golden Globe trionfano i Queen di Bohemian Rhapsody

La vita di Freddie Mercury fa incetta di premi ai Golden Globe, anticamera degli Oscar di febbraio. L'associazione della stampa estera di Hollywood giudica "Bohemian Rhapsody" il miglior film drammatico e il suo protagonista Rami Malek miglior attore. "Roma" è il miglior film straniero e Alfonso Cuaron si porta a casa anche il premio per il miglior regista. Delusione per il super favorito A star is born. Lady Gaga era in pole position per il titolo di miglior attrice drammatica che, invece, le è stato soffiato da Glenn Close per la sua interpretazione di The Wife. La popstar deve accontentarsi del titolo di miglior canzone vinto con "Shallow".