Ballando Con Le Stelle, Iva Zanicchi sbotta e travolge i giudici: "Grazia, Graziella, grazie al..."

09 ottobre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi a 82 anni danza con il maestro Samuel Peron sulle note di "Finché non mi seppelliscono" di Blanco e fa impazzire il pubblico. La prima puntata di "Ballando Con Le Stelle", edizione 2022, è un mix di ironia, polemiche e performance emozionanti. La cantante si esibisce in un Charleston ma, alla fine, quasi mezza giuria la boccia: Ivan Zazzaroni alza un misero 6; Fabio Canino, il più generoso, le dà un 7; Carolyn Smith vota 6; Selvaggia Lucarelli senza pietà spara uno 0 e Guillermo Mariotto sventola l'1.

“Io porto rispetto. Adesso sono diplomatica: ringrazio Grazia, Graziella e Grazie al cazzo. Questo era per la Luk4relly”



Iva Zanicchi ci fai volare ✈️#BallandoConLeStelle https://t.co/yFMF12cTw8 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 8, 2022

Un giudizio severissimo che, proprio non va giù alla cantante. Alla fine, davanti al tavolo dei giurati, sbotta: "No, ma io rispetto sempre tutti, adesso sono diplomatica" spiega guardando la conduttrice Milly Carlucci che teme (non a torto) la sparata in diretta su Rai 1: "Ringrazio... Grazia, Graziella e grazie al ca**o. A quest'ora si può dire" precisa Zanicchi guardando Carlucci che, davanti a quello show, agita le mani ma mentre continua a ripetere "no" non riesce nemmeno lei a trattenere la risata. In verità ridono tutti: la frase fa esplodere giuria e studio. Solo il maestro Peron si mette la mani in faccia per coprirsi il volto. "Perché questo è dedicato alla Lucarelli perché da lei non mi aspettavo altro che questo" spiega Zanicchi che però punta il dito contro l'amico Mariotto: "Te me la paghi" avverte.