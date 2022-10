Gf Vip, Ginevra Lamborghini squalificata. La frase choc su Bellavia

Alice Antico 04 ottobre 2022 a

Il caso ‘Marco Bellavia’ non smette di far infuriare il web, ma non solo. Di fatti, nella puntata di ieri, lunedì 03 Ottobre 2022, Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GFVip per questa ragione. Dopo aver messo spalle al muro Giovanni Ciacci con uno studio intero che ha fischiato chiedendo la sua squalifica, Alfonso Signorini è passato a Ginevra, finita nel mirino del pubblico per quelle parole giudicate pesantissime, con le quali ha definito i comportamenti di Bellavia. Ginevra ha dichiarato che quest’ultimo “meritasse di essere bullizzato”, commettendo un gravissimo errore.

Ginevra, Grande Fratello ha deciso che sei ufficialmente squalificata dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/VZzA8Hirsk — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Le parole di Signorini hanno lasciato presagire, sin dall’inizio della puntata, che il programma e la produzione stessa avessero intenzione di prendere seri provvedimenti nei confronti della concorrente, ritenuta come 'una delle più forti di quest’edizione'. "Tu sei tra quelle che si sono rese conto subito dell’errore fatto, ma ci sono delle volte in cui chiedere scusa non basta", ha detto il conduttore. “Lo dico con dispiacere perché sei una delle concorrenti già forti di questa edizione, ma hai detto una cosa di una gravità inaudita. Hai detto una frase pesantissima. Tu hai legittimato il bullismo e non mi interessa che tu ti riferissi ad un eventuale ‘palpeggiamento’. Il bullismo è una roba orrenda, non è mai legittimato. Tu stessa magari ci hai pianto da adolescente le tue lacrime”, ha continuato poi Signorini.

"Le scuse non bastano". Ciacci e Lamborghini fuori dalla casa del GF Vip

Chiamata in confessionale, Ginevra ha accolto la decisione del Grande Fratello Vip di eliminarla dal gioco, anche se ci ha tenuto a specificare di essersi sentita turbata dai comportamenti di Bellavia nei suoi confronti. “Me ne pento e mi rimangio tutte le parole” - ha affermato la giovane concorrente - “Quando ho detto quelle parole di cui mi vergogno è perché Marco aveva avuto un atteggiamento offensivo nei miei confronti. Ha invaso il mio spazio fisico privato e questo mi ha turbata. Non stiamo parlando di ‘palpeggiamenti', ma non c’è stato alcun consenso […] Io questo non gliel’ho detto, purtroppo. Mi ha offesa, ha toccato l’argomento più delicato per me, le scuse da lui non sono arrivate. Mi ha toccato in un modo che io non apprezzo, ma che adesso capisco. Ora ho ricucito i pezzi”, ha concluso. Ad ogni modo, Alfonso Signorini le ha comunicato la scelta della produzione, che ha ritenuto parole di Ginevra ‘gravi e fuori contesto': "Purtroppo hai associato quel tipo di reazione ad una piaga sociale che è troppo viva. C’è gente che si suicida, che perde la ragione, che è perseguitata, che crede di essere carnefice e non vittima. Di fronte a questo purtroppo le scuse non bastano. Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato, il 'Grande Fratello’ ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco e lo dico con la morte nel cuore, ma con la consapevolezza che questa è la decisione più giusta”. Ginevra è rientrata in casa piangendo e realizzando di dover lasciare la casa ha detto: "Mi faccio schifo”. Con lo stesso umore, poi, è stata ospite in studio dove ha cercato di spiegare e di scusarsi ancora una volta per l’accaduto. La concorrente si è mostrata totalmente mortificata per l’accaduto ma, grazie all’aiuto di Alfonso Signorini e delle opinioniste in studio, è riuscita lentamente a calmarsi.