Cesare Cremonini e Lucio Dalla, duetto virtuale su "Stella di mare"

Valentina Bertoli 25 settembre 2022 a

a

a

Un esperimento chimerico, un arrangiamento di voci suggestivo: con "Stella di mare", un flusso di note e parole calde che sradicano ogni resistenza già al primo ascolto, il sogno di Cesare Cremonini si avvera. È in arrivo un duetto virtuale, quello tra il cantante bolognese dalla scrittura raffinata e dal gusto spudorato per il pop e la voce del grande Lucio Dalla, presa dal master del 1979. Il pezzo, potente messaggio d’amore, parte da Bologna e si catapulta in un’altra dimensione, quella in cui musica vuol dire radici, sviluppo e progresso. Un progetto di nicchia e insieme popolarissimo. Cesare Cremonini, cantautore dalle mille risorse, dopo aver concluso uno straordinario tour negli stadi e in attesa di un “altro giro di giostra” nei palazzetti, si impegna in una sfida futuristica. La sua voce si unirà a quella di Lucio Dalla per un sound che è insieme passato e futuro. Il cantante quarantaduenne, grande divoratore di musica e fedele ammiratore delle eccezionali voci italiane, si tuffa in un’ossimorica impresa: tecnologia e tradizione saranno dalla sua parte.

Commosso e soddisfatto, ha comunicato l’uscita della canzone lui stesso, sui suoi profili social: “Ho realizzato moltissime cose nella mia vita ma quella che sentite è una delle esperienze più forti mai vissute con la musica. Il 29 settembre uscirà in tutte le radio e sulle piattaforme una versione inedita di "Stella di mare", riarrangiata e prodotta da me e cantata insieme a Lucio Dalla”. Ha continuato Cremonini: “Si tratta di un’operazione senza precedenti: per la prima volta è stato possibile rivivere la voce originale di Lucio, contenuta nell’album capolavoro "Lucio Dalla" del 1979". Chi ha visto il cantautore in concerto sa che il duetto virtuale è stato già proposto negli stadi. Un’opera artistica affascinante ha abbracciato migliaia di persone pronte a emozionarsi. “Quell’esperienza è stata così coinvolgente da farmi pensare immediatamente a un vero e proprio progetto”, ha raccontato il cantante. Il duetto sarà contenuto nel disco dal vivo “Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola”. La cover, realizzata dall’illustratore Gianluigi Toccafondo, è riempita da una sinuosa figura femminile che, adagiata su un fondale marino, trasmette una sensazione di femminilità e mistero. “Stella di mare con Lucio Dalla è come quella donna. Emerge dai fondali, incanta i viaggiatori, supera le barriere del tempo per arrivare fino a noi, continuando a ispirare le nuove generazioni e commuovere”, ha rivelato Cremonini. Comunicativo, audace e intelligentemente attaccato alla sua Bologna, il cantautore di grandi successi, ha deciso di scrivere una nuova pagina della sua musica. La voce di Dalla, quella che canta: “Stella di mare tra le lenzuola. La nostra barca non naviga, vola, vola, vola!” tornerà a far accapponare la pelle anche a chi diffida delle rivisitazioni. Le due voci scivoleranno in un amplesso avvolgente che si muove tra luci e ombre, tra paura e desiderio.