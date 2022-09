Festa del Cinema di Roma, Carlo Verdone in giuria nella sezione commedia

22 settembre 2022 a

Scatta il conto alla rovescia per l'inizio della Festa del Cinema di Roma. La kermesse andrà in scena dal 13 al 23 ottobre. Con il regista e attore romano, nella stessa sezione anche Marisa Paredes e Teresa Mannino. Per quanto riguarda la categoria "Opera Prima" in giuria ci saranno Julie Bertuccelli, Roberto de Paolis e Daniela Michel.

Soddisfazione viene espressa anche dal primo cittadino della Capitale. La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma «sarà una bellissima festa con un programma davvero di alto livello, con tutte le sezioni con film di grandissima qualità. È bello vedere come il cinema ci aiuterà anche ad elaborare vicende importanti come la pandemia e la guerra. Il cinema come al solito diventa un momento di riflessione comprensione della nostra realtà. Al tempo stesso sono film di grande richiamo al pubblico, uno splendido inizio per questa nuova stagione della Festa del Cinema». Lo ha detto a LaPresse il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della Festa del Cinema di Roma in programma dal 13 al 23 ottobre. «Roma solo un "best of" degli altri grandi festival? Non è solo questo, ci sono sezioni e opportunità di valorizzare questa collocazione temporale in modo da poter valorizzare i film che non sono ancora usciti nelle sale ma che sono stati in altri festival. Importante e molto bella è anche la diffusione del Festival nella città», ha specificato il primo cittadino della Capitale.