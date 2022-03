Il grande ritorno di Carlo Verdone in tv. In quale show lo vedremo con il suo vecchio amore

09 marzo 2022 a

Per Carlo Verdone dopo la serie tv Vita da Carlo potrebbe esserci un grande ritorno in tv, stavolta come giurato nel genere che ha occupato l'etere nostrana degli ultimi anni: il talent show. L'attore e regista romano infatti è tra i nomi che circolano per una nuova produzione che vedrà alla conduzione Carlo Conti.

Si tratta di The Band, una gara canora dedicata alle cover band, i gruppi che propongono le canzoni di autori famosi. Sarà la società Palomar di Carlo Degli Esposti a produrre il nuovo talent show che andrà in onda per quattro venerdì dal 22 aprile, riporta Dagospia che spiega come sarà il format: dieci band affiancate da dieci coach vip si affronteranno sul palco. Secondo fonti riservatissime citate dal sito in giuria potrebbe esserci proprio Carlo Verdone, grande appassionato di musica e di rock. Un amore che ha portato spesso anche sul grande schermo, come in "Maledetto il giorno che t'ho incontrato" con Margerita Buy dove interpretava uno scrittore alle prese con una biografia su Jimi Hendrix. Ma Verdone è anche un abile batterista e nelle sempre più rare ospitate in tv si è talvolta esibito con bacchette e tamburi.

