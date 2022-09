GF Vip, cannonata di Attilio Romita alla Rai: “Mandato via per motivi politico-aziendali”

Francesco Fredella 20 settembre 2022 a

Una cannonata alla Rai? Adesso, Attilio Romita - mezzobusto per antonomasia - potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La sua carriera è conosciuta: anni come inviato e poi conduttore, prima del Tg2 e poi del TG1 delle 20. Fino al 2013 quando lascia la conduzione e approda alla direzione della Tgr di Bari, sua città d'origine. Lascia Roma, o meglio fa il pendolare, cambia vita. In un'intervista a Chi, lo scorso anno, aveva dichiarato di aver pianto per tutto il tragitto dalla Capitale a Bari.

Adesso Romita, arruolato da Signorini come gieffino vip, è pronto a rimettersi in gioco. E in una chiacchierata con De Pisis e Gnocchi dice: "Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 per motivi politico-aziendali... Poi vi dirò". La sua esternazione non sfugge agli appassionati del Gf vip, che vorrebbero capire qualcosa in più. All'epoca al Tg1 lui era stato messo un po' all'angolo dopo anni e anni di onorato servizio. Ma per quali motivi? Lui, che adesso è in pensione, si lascia sfuggire qualcosa: "motivi politico-aziendali". Cosa significa? Sembra che la storia si sia ripetuta con un altro giornalista, volto storico del Tg della Rete ammiraglia Rai: Francesco Giorgino. Anche lui ha lasciato il Tg1 dopo aver detto no alla rassegna stampa mattutina, che secondo la riorganizzazione di Monica Maggioni spetterebbe anche ai conduttori delle 20. Ma questa è un'altra storia. Attilio, stavolta, potrebbe raccontare la sua avventura in Rai ed il motivo a causa del quale "ha perso il video" dal 2013 fino ad oggi. Giorno della sua rinascita televisiva grazie al Gf vip. Grazie ad Alfonso Signorini, che l'ha rimesso in pista.