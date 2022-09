Lady Gaga, disastro al concerto e lacrime: cos'è successo in Florida

19 settembre 2022 a

Dopo l’annuncio del “Balletto a due” al fianco di Joaquin Phoenix nell'atteso sequel di “Joker”, Lady Gaga torna a far parlare di sé. Nel mese di agosto la star annunciava sui suoi profili social la sua partecipazione al nuovo film diretto da Todd Philips, postando un minivideo di 18 secondi e precisando titolo e data di uscita. Si tratta di "Joker: Folie è Deux" , che uscirà il 4 ottobre 2024. Nelle immagini si vedevano le sagome dei due attori che si univano in un 'balletto a due'. Il video è subito diventato virale raggiungendo quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Successivamente la popstar si è concentrata sul suo tour “Chromatica Ball”, ma ha avuto un grande problema nella scorsa performance. A causa di una tempesta improvvisa, infatti, che si è abbattuta su Miami, Lady Gaga è stata costretta ad interrompere il live del suo tour in programma all'Hard Rock Stadium. Fulmini e una pioggia torrenziale non hanno permesso il proseguio del live. Inizialmente, la popstar ha provato con tutte le forze a continuare il concerto, ma poi la macchina organizzativa si è dovuta fermare. Lady Gaga farebbe di tutto per i suoi "little monsters", ma questa volta si è dovuta arrendere alle forze della natura.

Per l’accaduto, la cantante si è voluta immediatamente scusare con i fan, per mezzo di un video sui social, nel quale spiegava pubblicamente la situazione… ma non cel’ha fatta, ed è scoppiata in lacrime durante il suo racconto nell’Instagram story. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, grazie mille per essere venuti al 'Chromatica Ball'. Abbiamo davvero provato a finire lo show a Miami stasera, ma non ci siamo riusciti perché anche quando la pioggia ha smesso di battere, c’è stato un fulmine che ha colpito il terreno molto vicino a noi. Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini…”. Il risultato è stato quindi un video in lacrime nel quale la star chiedeva umilmente scusa ai tantissimi fan presenti, coronato poi dall’ultimo messaggio: “Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di ‘Rain On Me’ sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita”.