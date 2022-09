Vasco Rossi, è morta "Toffee": addio alla storica fan Daniela Volponi. Indagini in corso

07 settembre 2022 a

a

a

È morta in un incidente Toffee, la storica fan di Vasco Rossi Daniela Volponi. Dal 1983 non si era mai persa un tour ed era molto attiva anche nel fan club ufficiale del rocker di Zocca. Lei il Komandante lo aveva incontrato tante volte dal vivo, prima o dopo i concerti.

Cinquantasette anni, innamorata della musica rock e dei suoi cani, stava attraversando la strada vicino a casa sua quando sarebbe stata travolta e uccisa da un'auto lungo la Statale Flaminia. Sulla dinamica dell'incidente le indagini sono in corso: secondo una prima ricostruzione un'auto si sarebbe fermata per farla passare ma sarebbe poi stata tamponata all'improvviso da un altro mezzo: l'impatto tra i due veicoli avrebbe spinto in avanti la prima auto che avrebbe travolta la donna.