Raffaella Carrà, l'omaggio della Zecca: "Il volto sulle monete"

Lo scorso luglio 2021 è venuta a mancare Raffaella Carrà, colonna portante e pezzo forte di tutta la Penisola italiana. Dalla sua scomparsa, numerosi sono stati i tributi in suo onore, in primis l’intitolazione di una piazza a Madrid, l’intitolazione di un tratto del lungomare di Bellaria, dove la Carrà è cresciuta da bambina, ed anche quella, non meno importante, del Centro di Produzione Rai di Via Teulada. Ultima a ricordarla, poi, è stata in questi giorni Penelope Cruz alla Mostra del Cinema di Venezia, in veste di protagonista del film "L’Immensità" di Emanuele Crialese. E non è finita qui: dovrebbe infatti andare in onda sui canali Rai il prossimo 18 giugno, quando Carrà avrebbe compiuto 80 anni, un grande show evento in suo onore diretto dallo storico compagno Sergio Japino.

Ma c'è ancora di più. In questi giorni si vocifera che il volto di Raffaella Carrà verrà raffigurato sulla nuova moneta da 2 euro, a partire dal prossimo anno. E che questo sarebbe il modo in cui la Zecca dello Stato renderà omaggio alla regina della televisione italiana scomparsa a Roma lo scorso luglio. La notizia è stata preannunciata al Festival della TV di Dogliani, presso Cuneo, da Fabio Canino, conduttore radiofonico nonché giudice di "Ballando con le Stelle”, attualmente impegnato nella presentazione del libro “RaffaBook”, che si incentra proprio sull’indimenticabile showgirl. “Nel 2023 – ha dichiarato Canino – l’Italia dedicherà la moneta da 2 euro a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l’Europa. La più grande e poliedrica artista italiana”.

In attesa delle consuete comunicazioni ufficiali, ancora nessuna indiscrezione sul design della moneta né sulla sua esatta data di emissione. In ogni caso, ci si attende che essa abbia pieno corso legale al pari di quella, per fare un esempio, dedicata quest’anno a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La nuova moneta sarà dunque “nazionalpopolare” così come lo è stata la sua protagonista, autrice di ‘hit’ senza tempo come “Tuca tuca”, “Fiesta”, "A far l’amore comincia tu”, “Tanti auguri” e “Ballo ballo”.