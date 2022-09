Venezia 79, Chris Pine e il gesto impressionante davanti ad Harry Styles: "Lo ha fatto davvero?"

06 settembre 2022 a

Giallo al Festival del Cinema di Venezia: sogno o son desto? Lo ha fatto o no? Harry Styles ha sputato davvero addosso a Chris Pine? E se sì, perché? Il 28enne cantautore britannico e l’attore americano sono sbarcati in Laguna per la premiere del film “Don’t Worry Darling”. Con loro la regista e fidanzata di Styles, Olivia Wilde, splendente in abito tunica giallo canarino. Se la passerella sul Lido è stata un trionfo, non altrettanto si può dire della proiezione.

Da un video, diventato virale in Rete e rilanciato dal sito “Page Six”, sembra che l’ex membro della band One Direction sputi sul co-protagonista, Chris Pine, ma non è chiaro se lo abbia fatto o abbia solo simulato la mossa. Nel filmato si vede Styles tornare al suo posto fra gli applausi della sala, ma poco prima di sedersi a fianco di Pine, muove la bocca come chi sta compiendo l’umiliante gesto. La star di “Star Trek” e “Wonder Woman”, 42 anni, stava applaudendo, si blocca, si guarda in grembo, non fa una piega (ammirevole il sangue freddo) e assume un'espressione fra il biasimo e il disgusto.

Tuttavia d’istinto non pulisce la giacca. Olivia Wilde, presente alla scena, passa dal sorriso a una smorfia imbarazzata, mentre Styles ha poi evitato il contatto visivo con il collega. Il dibattito sui social è molto acceso: da una parte i milioni di fan del cantante che non credano possa aver fatto una cosa simile in pubblico e dall’altra chi lo accusa di essere un “maleducato bambino viziato”.

L'unica cosa certa è che il motivo di una così volgare azione è un mistero. Forse va ricercato nella tribolata lavorazione del film “Don’t Worry Darling”: la regista Olivia Wilde e la protagonista Florence Pugh non andavano d’accordo a causa delle troppe scene di nudo, il cast si è sentito in difficoltà per le eccessive effusioni sentimentali sul set tra Wilde e Styles e l’attore Shia Lebouf è stato licenziato per la sua condotta.