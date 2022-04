Britney Spears aspetta il suo terzo figlio. Ecco chi è il padre

12 aprile 2022 a

Britney Spears è in attesa del terzo figlio. La cantante statunitense, cinque mesi dopo che un giudice ha posto fine alla tutela legale del padre che le aveva impedito di tentare una nuova gravidanza, ha comunicato via Instagram di essere nuovamente incinta. «Ho pensato ’Accidenti... cos’è successo al mio stomaco? Mio marito mi ha detto, ’No, sei incintà. Quindi ho fatto un test di gravidanza... e uhhhhh bene. .. Sto per avere un bambino», ha scritto la pop star via social. Spears dallo scorso settembre è ufficialmente fidanzata con Sam Asghari.

Fine della tutela legale, Britney Spears è libera

«Il matrimonio con figli sono una parte naturale di una relazione forte piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo alla leggera. È il lavoro più importante che potrò mai fare», ha scritto il futuro papà. Tra le star che si sono congratulati con la cantante, Paris Hilton. La Spears ha detto di aver sofferto di depressione perinatale in passato, definendola «assolutamente orribile».

**Musica: dopo 13 anni Britney Spears libera da tutela, ma battaglia legale non è finita**

