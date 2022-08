La coppia che infiamma il gossip estivo. Chi è il nuovo fidanzato di Elodie

Francesco Fredella 22 agosto 2022 a

Adesso spunta una tremenda indiscrezione: Elodie e Andrea Iannone potrebbero stare insieme. Condizionale d'obbligo in questo caso perché non ci sono conferme e neppure smentite. Lei, cantante talentuosa che sta spopolando con Tribale in radio, lui pilota di Moto Gp, ex di Belen Rodrigiex. E non solo.

La spifferata arriva dalla blogger Deianira Marzano. Che racconta di un incontro romano, in uno storico locale a due passi dal centro, dove i due si sarebbero incontrati mercoledì sera. Secondo la Marzano ci sarebbe stato anche un bacio e le foto potrebbero valere oro.

Iannone, che è tornato in tv lo scorso anno a Ballando con le stelle, è stato legato in passato a Prima Belen Rodriguez. Poi al centro di un flirt con Soleil Sorge e con la modella Carmen Rodriguez. Per quanto riguarda Elodie, invece, c'è alle sue spalle una storia d'amore con il rapper Marracash. Tutto, però, è finito la scorsa estate e sembra che i due siano in ottimi rapporti.