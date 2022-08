Chi è l'attuale compagna di Vittorio Sgarbi, la rivelazione intima di Sabrina Colle: "Da 23 insieme ma fatto 6 volte"

Giada Oricchio 13 agosto 2022 a

Niente sesso, siamo Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle. La fidanzata storica del noto critico d’arte e sindaco ha rivelato in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera che il loro è un rapporto di grande amore platonico: “Stiamo insieme da 23 anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una cosa buffa, anche disarmonica. Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello. Lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me. Io l'ho conosciuto che ero una ragazzina”.

Vittorio Sgarbi ha dichiarato che è stata la Colle a decidere lo stop ai rapporti intimi, ma la donna lo ha smentito: “Anche questa è una sua fantasia. Non l'ho deciso, non gliel'ho comunicato, ho solo fatto in modo che succedesse. Non potevo più concedere la parte più intima di me a una persona così promiscua. Dopo pochi mesi, ho scoperto che era un traditore seriale. Una volta, gli ho chiesto: perché stai ancora con me? Mi ha guardato con occhi mai così sinceri e mi ha risposto: io non ho mai pensato di lasciarti, perché di te mi fido ciecamente”.

L’attrice si è levata un sassolino dalle scarpe rendendo noto il tallone d’Achille dell’irruento parlamentare: “Ha un bisogno continuo di conquista, io no: sono più sicura di me”. Sgarbi-Colle non è l’unica coppia che ha deciso di vivere in castità: Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno deciso di astenersi fino al matrimonio, Giacomo Celentano, secondogenito di Adriano Celentano e Claudia Mori, si è sposato con Katia Cristiano dopo quattro anni di fidanzamento da illibati, mentre l’ex sex symbol Simona Tagli è asessuale da 10 anni.