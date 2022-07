Roma, Russell Crowe e la dichiarazione d'amore al Colosseo con la famiglia: "Tifo Lazio"

19 luglio 2022 a

"Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita, o nell'altra". Chi non ricorda la battuta più famosa pronunciata da Russell Crowe nel film del 2000 di Ridley Scott? Beh, Il Gladiatore è tornato a Roma. L'attore 58enne di Willington è arrivato nella Capitale per ammirare insieme alla famiglia e alla fidanzata Britney Theriot le bellezze della città (dal Colosseo alla Fontana di Trevi) e condividere con i suoi quasi 3 milioni di follower sui social le sue vacanze romane.

"Forza Lazio" ha detto l'attore in un video che sta girando su Twitter. "Sei un fan della Lazio?" chiede il tifoso a Crowe che risponde in favore di telecamera e in perfetto Italiano: "si".

