Cosa ha fatto Victoria dei Maneskin: la posa estrema su Instagram

17 luglio 2022 a

a

a

Stelline nere per Victoria De Angelis che infiamma il web. La fondatrice e bassista dei Maneskin è nota per essere disinibita e senza falsi pudori sia sul palco che nella vita. Ha la musica nel sangue, ma anche la voglia di stupire e sfidare i benpensanti. Così è frequente vederla sul palco mentre suona la chitarra fiera, grintosa e a petto nudo: solo un paio di copri capezzoli di ogni forma e colore sul seno. Sui social porta la stessa provocazione. Ieri ha pubblicato sul suo account Instagram la fotografia in un giorno di relax al mare tra un’esibizione e l’altra in giro per l’Europa. Ebbene, la bassista era in topless a fianco dell’amica Martina Taglienti e della sorella Veronica. Senza costume perché il nudo è bello e naturale anche se inevitabilmente ha dovuto aggiungere due stelline nere sul seno per superare la censura social. I fan hanno comunque apprezzato: quasi 800.000 “mi piace” per Victoria, numeri in linea con i 3.600.000 follower, e tanti complimenti. I Maneskin sono in tour mondiale fino a settembre: oggi lascieranno la Francia, il 21 luglio saranno a Valencia e il 23 luglio in Turchia. A seguire USA, Giappone, Gran Bretagna e infine di nuovo Spagna. Nei giorni scorsi hanno suscitato scalpore le immagini della star americana Angelina Jolie e della figlia al concerto romano della band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.