Emma Marrone ferma il concerto: "Invasione sul palco". Panico in diretta per la cavalletta

Invasione sul palco e Emma ferma il concerto. Tutta colpa di una… cavalletta. In un video pubblicato su TikTok dalla fanpage della Marrone e ripostata dall’account Biccy.it su Instagram, si vede l’artista salentina che all’improvviso ferma la musica e smette di cantare tra le risate dei fan increduli. “No, fermi tutti…no, non canto.. io ve lo dico” ha detto Emma spiegando l’imprevisto: “No, non ridete, c’è una cavalletta grande quanto un can-gatto… dove è andata?”.

Molto seria e un po’ divertita, la cantante ha chiesto l’intervento degli steward: “Se non sparisce… dove è andata? Potete prenderla? La portate a Torino centro, dentro il castello, dove vi pare. Mi sento male. Senza ammazzarla, ma è grande quanto un gatto… un uccello…”. Provvidenziale l’intervento di Silvano, uomo dello staff, che con un pezzetto di carta ha eliminato il “mostro” saltellante. “Grazie… ragazzi… l’avete vista? Sembrava un bambino, ho detto: è salito un bambino sul palco. Io ho paura di una sola cosa nella vita, delle cavallette e basta” ha chiosato Emma mettendo fine all’imprevisto poco gradito. Il live si è concluso senza altri intoppi tra gli applausi del pubblico.

