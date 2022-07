Mattino Cinque, la prof del corsivo Elisa Esposito divide gli ospiti: "Ridiamoci ma l'italiano è una cosa seria"

01 luglio 2022 a

Un “corsivo” irrompe nella nostra quotidianità. Non quello ben scritto, della nostra bella lingua italiana, ma il corsivo inventato da Elisa Esposito, 19enne le cui lezioni sono diventate virali su TikTok. Di cosa si tratta? Una cantilena in cui vengono estremizzati gli accenti prendendo in giro il tipico modo di parlare delle giovani milanesi. La maestra di corsivo insegna ai suoi followers: lo scorso autunno ha guadagnato 300.000 nuovi seguaci in un mese e mezzo, poi è cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000.

In diretta a #MorningNews parla Elisa Esposito, l'ideatrice del "corsivo" parlato.



Cosa ne pensate? pic.twitter.com/vLir7NhEm1 — Morning News (@MorningNewsTv) July 1, 2022

"Allora per farci una risata va bene, a maggior ragione se si tratta di una sorta di un’imitazione scherzosa, ma occhio a dimenticare l’importanza dell’italiano conosciuto e utilizzato bene, come spesso non accade tra chi studia e persino tra chi lavora" spiega il giornalista del Tempo Mario Benedetto in collegamento con la trasmissione Mediaset. "È una lingua che ci ha consegnato capolavori che spesso non conosciamo". Il riferimento è a quanto accaduto proprio alla giovane Elisa in una diretta radio durante la quale è andata in onda la gaffe della 19enne: non ha riconosciuto i primi versi della Divina Commedia, ma è stata comunque simpatica nel dichiarare di essere stata tradita dall’emozione. "Ridiamoci - spiega il giornalista - Ma spingiamo oltre l’emozione l’importanza del conoscere, utilizzar bene, rispettare la nostra lingua e i capolavori che ha prodotto e, speriamo, potrà produrre".

