Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio costretto a restare a casa: “Mi sono beccato il Covid”

16 giugno 2022 a

a

a

La penultima puntata di Dritto e rovescio vede l’assenza di Paolo Del Debbio. Il giornalista e conduttore della trasmissione del giovedì sera di Rete4 spiega subito i motivi e toglie ogni dubbio ai telespettatori: è risultato positivo al Covid e non potrà partecipare al talk show. Una storia simile a quella di Lilli Gruber, che per colpa del virus ha dovuto abbandonare la conduzione di Otto e mezzo a Giovanni Floris negli scorsi giorni.

Lilli Gruber non va in onda, che succede a Otto e mezzo

“Eccoci qua, vi saluto da un luogo un po’ particolare, cioè da casa mia. Saluto il pubblico in studio, che mi manca molto, e il pubblico da casa. Sono qui via Skype perché - spiega Del Debbio - mi sono beccato il Covid. Ero riuscito quasi fino all’ultima puntata a non beccarlo ma me lo son beccato. Non è niente di preoccupante, ma sono in quarantena e non posso esserci. Vi lascio in ottime mani, quelle del collega Marcello Vinonuovo, molto giovane e molto bravo. Lo vedo in un’eleganza da far impallidire la casa reale inglese. Vi auguro buona trasmissione a tutti, spero di esserci giovedì prossimo per l’ultima puntata della stagione e a te Marcello - l’in bocca al lupo al suo sostituto, un giornalista di Mediaset - auguro buona conduzione, sicuro che non deluderai il pubblico”.

Il nostro @dicedeldebbio in collegamento da casa



Benvenuti nella nuova puntata di #Drittoerovescio pic.twitter.com/81Ipt7kCQT — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 16, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.