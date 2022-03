Rolling Stones il 21 giugno a Milano, l'unica tappa italiana del Sixty tour a San Siro

14 marzo 2022 a

Il Rock con la "r" maiuscola arriva in Italia. Tantissimi fan italiani si sono già segnati la data: 21 giugno. Non potevano sperare in un inizio di estate migliore. I Rolling Stones tornano in Italia, con un concerto a San Siro che si annuncia imperdibile. Mick Jagger e soci hanno annunciato con un video sui social le tappe del tour europeo estivo, denominato Sixty, in omaggio ai 60 anni della leggendaria band britannica.

Lo stadio milanese sarà l’unico appuntamento italiano: la speranza è che per quella data la capienza di San Siro possa essere finalmente al 100%. Quattordici le tappe del tour, che visiterà dieci paesi del Vecchio Continente. Partenza in Spagna, il 1° giugno, al Wanda Metropolitano di Madrid, la casa dell’Atletico. Il programma del tour, prodotto da Concerts West/Aeg Presents, prevede poi la replica dello show a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Londra (con due date ad Hyde Park), Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi e Gelsenkirchen. Gran finale a Stoccolma. Una curiosità: a Liverpool (ad ospitare il concerto sarà il mitico Anfield) i Rolling Stones non si esibiscono da più di 50 anni. Dall’Italia, invece, i Rolling Stones mancano da cinque anni, dall’esibizione al Lucca Summer Festival. L’ultima volta a Milano, invece, risale a 16 anni fa. Gli show della più grande rock band di tutti i tempi non deluderanno i fan. A partire dalla scaletta, che comprenderà i grandi classici, "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "Satisfaction". Anche la scenografia, caratterizzata da un suggestivo sistema di luci e visual design, saprà esaltare l’energia di Jagger e compagni. E di certo non mancherà un omaggio, doveroso, a Charlie Watts, storico batterista del gruppo, scomparso lo scorso agosto.

Il tour Sixty, c’è da scommetterci, eguaglierà il successo del precedente tour internazionale di Jagger e soci, No Filter, che ha fatto registrare il record di incassi negli Stati Uniti, con mezzo milione di biglietti venduti. I biglietti per la tappa di San Siro saranno disponibili in prevendita da mercoledi` marzo 16 alle ore 23:59 di giovedì 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo sulle piattaforme Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

